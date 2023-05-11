Савоневская (Савчук) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савоневская (Савчук) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1921

Дата смерти

01.02.1965

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1913 г.р.

Дети

1943 г.р.
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

УИ
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Место
Комментарий
Рождение
27.05.1921

Отец: Савчук Фёдор

Мать: Савчук Фёкла

Рождение ребёнка
17.08.1943

Сын: Савоневский Павел

Отец ребёнка: Савоневский Кузьма

Рождение ребёнка
27.01.1947

Сын: Саваневский Николай

Отец ребёнка: Савоневский Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савоневский Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савоневский Кузьма

Смерть
01.02.1965
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