Савоневская (Савчук) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1921
Дата смерти01.02.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1921
Отец: Савчук Фёдор
Мать: Савчук Фёкла
Рождение ребёнка
17.08.1943
Сын: Савоневский Павел
Отец ребёнка: Савоневский Кузьма
Рождение ребёнка
27.01.1947
Сын: Саваневский Николай
Отец ребёнка: Савоневский Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савоневский Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савоневский Кузьма
Смерть
01.02.1965