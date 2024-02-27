Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1932

Сын: Ростунов Константин Александрович

Отец ребёнка: Ростунов Александр Федорович

Рождение ребёнка
13.08.1936

Дочь: Окунева (Ростунова) Тамара Александровна

Отец ребёнка: Ростунов Александр Федорович

Рождение ребёнка
08.03.1938

Дочь: Капитонова (Ростунова) Вера Александровна

Отец ребёнка: Ростунов Александр Федорович

Смерть
Неизвестно

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