Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1932
Сын: Ростунов Константин Александрович
Отец ребёнка: Ростунов Александр Федорович
Рождение ребёнка
13.08.1936
Дочь: Окунева (Ростунова) Тамара Александровна
Отец ребёнка: Ростунов Александр Федорович
Рождение ребёнка
08.03.1938
Дочь: Капитонова (Ростунова) Вера Александровна
Отец ребёнка: Ростунов Александр Федорович
Смерть
Неизвестно