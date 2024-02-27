Ростунов Константин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРостунов Константин Александрович

Ростунов Константин Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1932

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1932

Отец: Ростунов Александр Федорович

Мать: Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ростунова (Беззубова) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
15.03.1963

Сын: Ростунов Александр Константинович

Мать ребёнка: Ростунова (Беззубова) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
06.02.1967

Дочь: Горшина (Ростунова) Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.