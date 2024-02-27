Ростунов Константин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1932
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1932
Отец: Ростунов Александр Федорович
Мать: Екатерина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1963
Сын: Ростунов Александр Константинович
Мать ребёнка: Ростунова (Беззубова) Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
06.02.1967
Дочь: Горшина (Ростунова) Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: не указана