Ануфриева Мария Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1871
Дочь: Ляшкевич Анна Евлампиева
Отец ребёнка: Ануфриев Евлампий Романов
Рождение ребёнка
06.05.1873
Дочь: Юлия Евлампиева
Отец ребёнка: Ануфриев Евлампий Романов
Рождение ребёнка
10.10.1874
Сын: Ануфриев Евлампий Евлампиев
Отец ребёнка: Ануфриев Евлампий Романов
Рождение ребёнка
08.01.1877
Дочь: Татьяна Евлампиева
Отец ребёнка: Ануфриев Евлампий Романов
Рождение ребёнка
08.06.1879
Отец ребёнка: Ануфриев Евлампий Романов
Рождение ребёнка
20.12.1881
Отец ребёнка: Ануфриев Евлампий Романов
Рождение ребёнка
18.09.1884
Дочь: Вера Евлампиева
Отец ребёнка: Ануфриев Евлампий Романов
Рождение ребёнка
18.09.1884
Дочь: Надежда Евлампиева
Отец ребёнка: Ануфриев Евлампий Романов
Смерть
Неизвестно