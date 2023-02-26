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Ануфриева Мария Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1871

Дочь: Ляшкевич Анна Евлампиева

Отец ребёнка: Ануфриев Евлампий Романов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.05.1873

Дочь: Юлия Евлампиева

Отец ребёнка: Ануфриев Евлампий Романов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.10.1874

Сын: Ануфриев Евлампий Евлампиев

Отец ребёнка: Ануфриев Евлампий Романов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.01.1877

Дочь: Татьяна Евлампиева

Отец ребёнка: Ануфриев Евлампий Романов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.06.1879

Сын: Ануфриев Фёдор Евлампиев

Отец ребёнка: Ануфриев Евлампий Романов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.12.1881

Сын: Ануфриев Пётр Евлампиев

Отец ребёнка: Ануфриев Евлампий Романов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.09.1884

Дочь: Вера Евлампиева

Отец ребёнка: Ануфриев Евлампий Романов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.09.1884

Дочь: Надежда Евлампиева

Отец ребёнка: Ануфриев Евлампий Романов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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