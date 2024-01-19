Озеров Семен Степанов
Место рождения
Дата рождения13.04.1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1815 ст.
Отец: Степан Семенов
Мать: Василиса Семенова
Бракосочетание
16.02.1830 ст.
Жена: Анастасия Терентьева
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.01.1832 ст.
Сын: Сидор Семенов
Мать ребёнка: Анастасия Терентьева
Рождение ребёнка
19.06.1833 ст.
Дочь: Анна Семенова
Мать ребёнка: Анастасия Терентьева
Рождение ребёнка
27.10.1835 ст.
Сын: Абрам Семенов
Мать ребёнка: Анастасия Терентьева
Рождение ребёнка
13.01.1838 ст.
Дочь: Зарубина Татьяна Семенова
Мать ребёнка: Анастасия Терентьева
Рождение ребёнка
05.09.1839 ст.
Сын: Архип Семенов
Мать ребёнка: Анастасия Терентьева
Рождение ребёнка
05.11.1841 ст.
Дочь: Мишуткина Зиновия Семенова
Мать ребёнка: Анастасия Терентьева
Рождение ребёнка
05.01.1844 ст.
Сын: Николай Семенов
Мать ребёнка: Анастасия Терентьева
Рождение ребёнка
09.06.1845 ст.
Дочь: Акулина Семенова
Мать ребёнка: Анастасия Терентьева
Рождение ребёнка
08.07.1849 ст.
Мать ребёнка: Анастасия Терентьева
Смерть
Неизвестно