Озеров Семен Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОзеров Семен Степанов

Озеров Семен Степанов

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

13.04.1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1815 ст.

Отец: Степан Семенов

Мать: Василиса Семенова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
16.02.1830 ст.

Жена: Анастасия Терентьева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.01.1832 ст.

Сын: Сидор Семенов

Мать ребёнка: Анастасия Терентьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.06.1833 ст.

Дочь: Анна Семенова

Мать ребёнка: Анастасия Терентьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.10.1835 ст.

Сын: Абрам Семенов

Мать ребёнка: Анастасия Терентьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.01.1838 ст.

Дочь: Зарубина Татьяна Семенова

Мать ребёнка: Анастасия Терентьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.09.1839 ст.

Сын: Архип Семенов

Мать ребёнка: Анастасия Терентьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.11.1841 ст.

Дочь: Мишуткина Зиновия Семенова

Мать ребёнка: Анастасия Терентьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.01.1844 ст.

Сын: Николай Семенов

Мать ребёнка: Анастасия Терентьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.06.1845 ст.

Дочь: Акулина Семенова

Мать ребёнка: Анастасия Терентьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.07.1849 ст.

Сын: Озеров Афанасий Семенов

Мать ребёнка: Анастасия Терентьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close