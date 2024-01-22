Зарубина (Озерова) Татьяна Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарубина (Озерова) Татьяна Семенова

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

13.01.1838 ст.

Дата смерти

13.03.1883 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1838 ст.

Отец: Озеров Семен Степанов

Мать: Анастасия Терентьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
13.04.1855 ст.

Муж: Зарубин Василий Прокопьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.09.1859 ст.

Дочь: (Зарубина) Фекла Васильева

Отец ребёнка: Зарубин Василий Прокопьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.03.1862 ст.

Сын: Зарубин Василий Васильев

Отец ребёнка: Зарубин Василий Прокопьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.08.1864 ст.

Сын: Зарубин Агафонник Васильев

Отец ребёнка: Зарубин Василий Прокопьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.03.1872 ст.

Сын: Зарубин Кондратий Васильев

Отец ребёнка: Зарубин Василий Прокопьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.03.1875 ст.

Сын: Зарубин Василий Васильев

Отец ребёнка: Зарубин Василий Прокопьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.11.1878 ст.

Сын: Зарубин Павел Васильев

Отец ребёнка: Зарубин Василий Прокопьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
13.03.1883 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От неизвестной

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