Зарубина (Озерова) Татьяна Семенова
Место рождения
Дата рождения13.01.1838 ст.
Дата смерти13.03.1883 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1838 ст.
Отец: Озеров Семен Степанов
Мать: Анастасия Терентьева
Бракосочетание
13.04.1855 ст.
Рождение ребёнка
24.09.1859 ст.
Дочь: (Зарубина) Фекла Васильева
Отец ребёнка: Зарубин Василий Прокопьев
Рождение ребёнка
02.03.1862 ст.
Отец ребёнка: Зарубин Василий Прокопьев
Рождение ребёнка
20.08.1864 ст.
Сын: Зарубин Агафонник Васильев
Отец ребёнка: Зарубин Василий Прокопьев
Рождение ребёнка
02.03.1872 ст.
Сын: Зарубин Кондратий Васильев
Отец ребёнка: Зарубин Василий Прокопьев
Рождение ребёнка
14.03.1875 ст.
Отец ребёнка: Зарубин Василий Прокопьев
Рождение ребёнка
01.11.1878 ст.
Отец ребёнка: Зарубин Василий Прокопьев
Смерть
13.03.1883 ст.
От неизвестной