Коц Борис Евсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коц Евсей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коц Юрий Борисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно