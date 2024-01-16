Хейн Кристоф
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиПосле 1804
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Хейн Францижек
Мать ребёнка: Хейн Розалия Мария
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Вальтер Винсентия
Мать ребёнка: Хейн Розалия Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хейн Карл
Мать ребёнка: Хейн Розалия Мария
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1804