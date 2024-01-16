Хейн Кристоф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хейн Кристоф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

После 1804

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Хейн Францижек

Мать ребёнка: Хейн Розалия Мария

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Вальтер Винсентия

Мать ребёнка: Хейн Розалия Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хейн Карл

Мать ребёнка: Хейн Розалия Мария

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1804
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