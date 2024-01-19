Бакулин Евдоким Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБакулин Евдоким Иванович

Бакулин Евдоким Иванович

Место рождения

Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1786 ст.

Дата смерти

1859

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.

Отец: Бакулин Иван Алексеевич

Мать: не указана

Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Бакулин Евдоким Евдокимович

Мать ребёнка: Бакулина Елена

Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Бакулин Ульян Евдокимович

Мать ребёнка: Бакулина Елена

Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Бакулин Ефим Евдокимович

Мать ребёнка: Бакулина Елена

Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Авдотья Евдокимовна

Мать ребёнка: Бакулина Елена

Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Бакулин Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Бакулина Елена

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакулин Егор Евдокимович

Мать ребёнка: Бакулина Елена

Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакулина Елена

Смерть
1859
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close