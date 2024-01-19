Бакулин Евдоким Иванович
Место рождения
Дата рождения1786 ст.
Дата смерти1859
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.
Отец: Бакулин Иван Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807 ст.
Сын: Бакулин Евдоким Евдокимович
Мать ребёнка: Бакулина Елена
Рождение ребёнка
1812
Сын: Бакулин Ульян Евдокимович
Мать ребёнка: Бакулина Елена
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Бакулина Елена
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Авдотья Евдокимовна
Мать ребёнка: Бакулина Елена
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Бакулина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бакулина Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бакулина Елена
Смерть
1859