Миронов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Додонова Миронова Улита Киреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Додонова Миронова Улита Киреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Додонова Миронова Улита Киреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Додонова Миронова Улита Киреевна

Смерть
Неизвестно
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