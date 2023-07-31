Додонова Миронова Улита Киреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Додонова Миронова Улита Киреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Додонов Кирей Яковлевич

Мать: Додонова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Миронов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Миронов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Миронов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Иван

Смерть
Неизвестно