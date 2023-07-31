Додонова Миронова Улита Киреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Додонов Кирей Яковлевич
Мать: Додонова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Миронов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Миронов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Миронов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миронов Иван
Смерть
Неизвестно