Жиляева (Маркова) Анна Ивановна
Место рожденияКурская область, Курский район, деревня Жиляево
Дата рождения12.09.1930
Дата смерти26.10.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская область, Курский район, деревня Жиляево
Рождение ребёнка
06.07.1960
Дочь: Апухтина Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Жиляев Василий Алексеевич
Жиляево, Курский муниципальный район, Курская область
Смерть
26.10.2022
Курская область, Курский район, деревня Жиляево