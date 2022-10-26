Жиляева (Маркова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиляева (Маркова) Анна Ивановна

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Место рождения

Курская область, Курский район, деревня Жиляево

Дата рождения

12.09.1930

Дата смерти

26.10.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская область, Курский район, деревня Жиляево
Рождение ребёнка
06.07.1960

Дочь: Апухтина Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Жиляев Василий Алексеевич

Жиляево, Курский муниципальный район, Курская область
Смерть
26.10.2022
Курская область, Курский район, деревня Жиляево
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