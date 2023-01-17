Жиляев Василий Алексеевич
Место рожденияКурская область Курский район, деревня Жиляево
Дата рождения12.02.1932
Дата смерти25.09.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская область Курский район, деревня Жиляево
Рождение ребёнка
06.07.1960
Дочь: Апухтина Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Жиляева Анна Ивановна
Жиляево, Курский муниципальный район, Курская область
Смерть
25.09.1983
Курская область, Курский район, деревня Жиляево