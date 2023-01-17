Жиляев Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиляев Василий Алексеевич

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Место рождения

Курская область Курский район, деревня Жиляево

Дата рождения

12.02.1932

Дата смерти

25.09.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская область Курский район, деревня Жиляево
Рождение ребёнка
06.07.1960

Дочь: Апухтина Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Жиляева Анна Ивановна

Жиляево, Курский муниципальный район, Курская область
Смерть
25.09.1983
Курская область, Курский район, деревня Жиляево
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