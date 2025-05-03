Довгаль Александра Яковлевна
Место рождения
Дата рождения15.11.1909
Дата смерти25.01.1990
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1909
Бракосочетание
11.01.1933
Верейцовский с/совет
Рождение ребёнка
28.06.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Санкович Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
02.07.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Санкович Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
?.03.1947
Отец ребёнка: Санкович Алексей Васильевич
Смерть
25.01.1990