Довгаль Александра Яковлевна 15.11.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДовгаль Александра Яковлевна

Довгаль Александра Яковлевна

avatar

Место рождения

Протасевичи, Осиповичский район, Могилёвская область

Дата рождения

15.11.1909

Дата смерти

25.01.1990

Пол

Женский

Отец

Мать

1883 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1947 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1909

Отец: Довгаль Яков Исакович

Мать: Довгаль Аксиния (Ксения) Семеновна

Протасевичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Бракосочетание
11.01.1933

Муж: Санкович Алексей Васильевич

Верейцовский с/совет
Рождение ребёнка
28.06.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Санкович Алексей Васильевич

Протасевичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
02.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Санкович Алексей Васильевич

Протасевичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
?.03.1947

Сын: Санкович Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Санкович Алексей Васильевич

Протасевичи, Осиповичский район, Могилёвская область
Смерть
25.01.1990

Мы используем куки для улучшения работы сайта.