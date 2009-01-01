агрогородок Протасевичи, Осиповичский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Протасевичи

Осиповичский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Бобруйский уезд
Протасевича64Витгенштейн53202226

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Замошская волость
Протасевичи І, деревня513974105459
Протасевичи ІІ, деревня4964103437

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Осиповичский район, Протасевичский сельсовет
д Протасевичи321

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Осиповичский район, Протасевичский сельсовет
аг. Протасевичи221

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