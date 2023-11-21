Колодей ИВАН ПЕТРОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колодей Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1900
Сын: Колодей Алексей 3 Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Алт.край, Шипуновский р-он.,с.Урлапово
Рождение ребёнка
?.02.1914
Дочь: Кряжева Ксения 6 Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щеблыкина Анна 5 Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колодей Арина 7 Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колодей Ульяна 4 Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колодей Любовь 8 Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно