Колодей ИВАН ПЕТРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колодей ИВАН ПЕТРОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колодей Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Колодей Яков1 Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1900

Сын: Колодей Алексей 3 Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Алт.край, Шипуновский р-он.,с.Урлапово
Рождение ребёнка
?.02.1914

Дочь: Кряжева Ксения 6 Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щеблыкина Анна 5 Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колодей Иван Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колодей Арина 7 Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колодей Ульяна 4 Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колодей Любовь 8 Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колодей яков иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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