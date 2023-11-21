Колодей (Чемерская) МАРИЯ ПЕТРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колодей (Чемерская) МАРИЯ ПЕТРОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

нК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чемерский ПЕТР

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Колодей Яков1 Иванович

Отец ребёнка: Колодей ИВАН ПЕТРОВИЧ

Рождение ребёнка
1900

Сын: Колодей Алексей 3 Иванович

Отец ребёнка: Колодей ИВАН ПЕТРОВИЧ

Алт.край, Шипуновский р-он.,с.Урлапово
Рождение ребёнка
12.02.1914

Дочь: Кряжева Ксения 6 Ивановна

Отец ребёнка: Колодей ИВАН ПЕТРОВИЧ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щеблыкина Анна 5 Ивановна

Отец ребёнка: Колодей ИВАН ПЕТРОВИЧ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колодей Иван Иванович

Отец ребёнка: Колодей ИВАН ПЕТРОВИЧ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колодей Арина 7 Ивановна

Отец ребёнка: Колодей ИВАН ПЕТРОВИЧ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колодей ИВАН ПЕТРОВИЧ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колодей Ульяна 4 Ивановна

Отец ребёнка: Колодей ИВАН ПЕТРОВИЧ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колодей Любовь 8 Ивановна

Отец ребёнка: Колодей ИВАН ПЕТРОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колодей ИВАН ПЕТРОВИЧ

Смерть
Неизвестно
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