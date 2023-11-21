Колодей (Чемерская) МАРИЯ ПЕТРОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чемерский ПЕТР
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Колодей ИВАН ПЕТРОВИЧ
Рождение ребёнка
1900
Сын: Колодей Алексей 3 Иванович
Отец ребёнка: Колодей ИВАН ПЕТРОВИЧ
Алт.край, Шипуновский р-он.,с.Урлапово
Рождение ребёнка
12.02.1914
Дочь: Кряжева Ксения 6 Ивановна
Отец ребёнка: Колодей ИВАН ПЕТРОВИЧ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щеблыкина Анна 5 Ивановна
Отец ребёнка: Колодей ИВАН ПЕТРОВИЧ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Колодей ИВАН ПЕТРОВИЧ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колодей Арина 7 Ивановна
Отец ребёнка: Колодей ИВАН ПЕТРОВИЧ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колодей ИВАН ПЕТРОВИЧ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колодей Ульяна 4 Ивановна
Отец ребёнка: Колодей ИВАН ПЕТРОВИЧ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колодей Любовь 8 Ивановна
Отец ребёнка: Колодей ИВАН ПЕТРОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно