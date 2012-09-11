Асташкин Сергей Макарович
Место рожденияРязанская область, Сараевский район село Витуша
Дата рождения28.07.1942
Дата смерти11.09.2012
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1942
Отец: Асташкин Макар Фёдорович
Мать: Асташкина Елена
Рязанская область, Сараевский район село Витуша
Рождение ребёнка
17.04.1968
Дочь: Кондратьева Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Асташкина Зинаида Егоровна
Рождение ребёнка
05.02.1970
Дочь: Воробьёва Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Асташкина Зинаида Егоровна
Рязанская область, деревня Фёдоровка
Рождение ребёнка
22.05.1972
Дочь: Васина Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Асташкина Зинаида Егоровна
Рождение ребёнка
26.05.1979
Сын: Асташкин Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Асташкина Зинаида Егоровна
Московская область Дмитровский район деревня Гришино
Рождение ребёнка
14.04.1983
Сын: Асташкин Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Московская область Дмитровский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асташкина Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Николаевна
Пока нет данных о браке. В этих отношениях родилась дочь Татьяна Сергеевна.
Смерть
11.09.2012
Россия, Московская обл, г Дмитров, поселок Подосинки