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Асташкин Сергей Макарович

Место рождения

Рязанская область, Сараевский район село Витуша

Дата рождения

28.07.1942

Дата смерти

11.09.2012

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1942

Отец: Асташкин Макар Фёдорович

Мать: Асташкина Елена

Рязанская область, Сараевский район село Витуша
Рождение ребёнка
17.04.1968

Дочь: Кондратьева Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Асташкина Зинаида Егоровна

Рождение ребёнка
05.02.1970

Дочь: Воробьёва Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Асташкина Зинаида Егоровна

Рязанская область, деревня Фёдоровка
Рождение ребёнка
22.05.1972

Дочь: Васина Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Асташкина Зинаида Егоровна

Рождение ребёнка
26.05.1979

Сын: Асташкин Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Асташкина Зинаида Егоровна

Московская область Дмитровский район деревня Гришино
Рождение ребёнка
14.04.1983

Сын: Асташкин Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Московская область Дмитровский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асташкина Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митронова Зинаида Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Николаевна

Пока нет данных о браке. В этих отношениях родилась дочь Татьяна Сергеевна.
Смерть
11.09.2012
Россия, Московская обл, г Дмитров, поселок Подосинки
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