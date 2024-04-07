Асташкина (Митронова) Зинаида Егоровна
Место рожденияТамбовская область , Старо-Юрьевский район, с. Просковино
Дата рождения17.07.1948
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.1968
Дочь: Кондратьева Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Асташкин Сергей Макарович
Рождение ребёнка
05.02.1970
Дочь: Воробьёва (Асташкина) Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Асташкин Сергей Макарович
Рождение ребёнка
22.05.1972
Дочь: Васина (Асташкина) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Асташкин Сергей Макарович
Рождение ребёнка
26.05.1979
Сын: Асташкин Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Асташкин Сергей Макарович