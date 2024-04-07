Асташкина (Митронова) Зинаида Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асташкина (Митронова) Зинаида Егоровна

Место рождения

Тамбовская область , Старо-Юрьевский район, с. Просковино

Дата рождения

17.07.1948

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1948

Отец: Федотов Егор

Мать: Митронова (Федотова) Феодосия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асташкин Сергей Макарович

Рождение ребёнка
17.04.1968

Дочь: Кондратьева Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Асташкин Сергей Макарович

Рождение ребёнка
05.02.1970

Дочь: Воробьёва (Асташкина) Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Асташкин Сергей Макарович

Рождение ребёнка
22.05.1972

Дочь: Васина (Асташкина) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Асташкин Сергей Макарович

Рождение ребёнка
26.05.1979

Сын: Асташкин Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Асташкин Сергей Макарович

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