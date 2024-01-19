Булдакова (Одинцова) Параскева Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения14.10.1817 ст.
Дата смерти03.06.1882 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1817 ст.
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Булдакова Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Булдаков Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Булдаков Филипп Фёдорович
Отец ребёнка: Булдаков Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Булдаков Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
14.03.1846 ст.
Сын: Булдаков Хрисанф Фёдорович
Отец ребёнка: Булдаков Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Булдакова Аграфена Фёдоровна
Отец ребёнка: Булдаков Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
21.05.1855 ст.
Отец ребёнка: Булдаков Фёдор Андреевич
Смерть
03.06.1882 ст.
Старый Кыч, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
05.06.1882 ст.
Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика