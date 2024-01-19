Булдакова (Одинцова) Параскева Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булдакова (Одинцова) Параскева Афанасьевна

Место рождения

Дымовской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

14.10.1817 ст.

Дата смерти

03.06.1882 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1817 ст.

Отец: Одинцов Афанасий Васильевич

Мать: Одинцова Фёкла Прокопьевна

Дымовской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Булдакова Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Булдаков Фёдор Андреевич

Шебалинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Булдаков Филипп Фёдорович

Отец ребёнка: Булдаков Фёдор Андреевич

Шебалинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Булдаков Роман Фёдорович

Отец ребёнка: Булдаков Фёдор Андреевич

Шебалинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1846 ст.

Сын: Булдаков Хрисанф Фёдорович

Отец ребёнка: Булдаков Фёдор Андреевич

Шебалинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Булдакова Аграфена Фёдоровна

Отец ребёнка: Булдаков Фёдор Андреевич

Шебалинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1855 ст.

Сын: Булдаков Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Булдаков Фёдор Андреевич

Шебалинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
03.06.1882 ст.
Старый Кыч, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
05.06.1882 ст.
Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
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