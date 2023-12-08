Овечкин Федот Винарьевич
Место рожденияАлтайский край, Россия
Дата рождения1890
Дата смерти30.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Овечкин Винарий (Януарий)
Мать: Анна Евсеевна
Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Овечкина Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
11.08.1925
Дочь: Боженко Мария Федотовна
Мать ребёнка: Овечкина Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
22.06.1930
Дочь: Новикова Александра Федотовна
Мать ребёнка: Овечкина Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Таисья Федотовна
Мать ребёнка: Овечкина Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овечкина Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.1944
Каттакурган, Узбекистан