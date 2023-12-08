Овечкин Федот Винарьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овечкин Федот Винарьевич

Место рождения

Алтайский край, Россия

Дата рождения

1890

Дата смерти

30.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Овечкин Винарий (Януарий)

Мать: Анна Евсеевна

Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
1922

Сын: Овечкин Михаил Федотович

Мать ребёнка: Овечкина Евдокия Яковлевна

Завьялово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.08.1925

Дочь: Боженко Мария Федотовна

Мать ребёнка: Овечкина Евдокия Яковлевна

Завьялово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.06.1930

Дочь: Новикова Александра Федотовна

Мать ребёнка: Овечкина Евдокия Яковлевна

Завьялово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Таисья Федотовна

Мать ребёнка: Овечкина Евдокия Яковлевна

Завьялово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овечкина Евдокия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овечкина Евдокия Яковлевна

Смерть
30.01.1944
Каттакурган, Узбекистан
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