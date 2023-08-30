Устюгова (Устюгова) Евдокия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюгова (Устюгова) Евдокия Михайлова

Место рождения

починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии

Дата рождения

16.02.1907

Дата смерти

10.08.1907

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1907

Отец: Устюгов Михаил Кириллов

Мать: Устюгова Анна Никонова

починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
МК 1907 стр 21
Крещение
18.02.1907
Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
10.08.1907
починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
Причина смерти: Болезнь | 6 месяцев от поноса
Похороны
12.08.1907
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