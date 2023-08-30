Устюгова (Устюгова) Евдокия Михайлова
Место рожденияпочинок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
Дата рождения16.02.1907
Дата смерти10.08.1907
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1907
Отец: Устюгов Михаил Кириллов
Мать: Устюгова Анна Никонова
починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
МК 1907 стр 21
Крещение
18.02.1907
Грахово, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
10.08.1907
починок Шуберский Елабужского Уезда Вятской Губернии
Причина смерти: Болезнь | 6 месяцев от поноса
Похороны
12.08.1907