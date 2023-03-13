Киселевъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселевъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Киселевъ Сысой

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Киселевъ Тарасъ

Мать ребёнка: Киселева Агафья Антонова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Киселевъ Никита

Мать ребёнка: Киселева Агафья Антонова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Киселевъ Терентий

Мать ребёнка: Киселева Агафья Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Агафья Антонова

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