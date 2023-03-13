Киселевъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Киселевъ Сысой
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Киселевъ Тарасъ
Мать ребёнка: Киселева Агафья Антонова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Киселевъ Никита
Мать ребёнка: Киселева Агафья Антонова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Киселевъ Терентий
Мать ребёнка: Киселева Агафья Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Агафья Антонова