Киселевъ Терентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселевъ Терентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Пол

Мужской

Отец

1742 г.р.

Мать

1743 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Киселевъ Иванъ

Мать: Киселева Агафья Антонова

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