Первушина Анисья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первушина Анисья Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

1889

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Первушин Степан Иванович

Отец ребёнка: Первушин Иван Диомидович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Первушин Федор Иванович

Отец ребёнка: Первушин Иван Диомидович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Первушин Евгений Иванович

Отец ребёнка: Первушин Иван Диомидович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1889
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