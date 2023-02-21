Первушина Анисья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Первушин Иван Диомидович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Первушин Иван Диомидович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Первушин Евгений Иванович
Отец ребёнка: Первушин Иван Диомидович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1889