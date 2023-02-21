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Первушин Степан Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

15.04.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Первушин Иван Диомидович

Мать: Первушина Анисья Евдокимовна

Бракосочетание
09.11.1864

Жена: Первушина Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
25.06.1870

Сын: Первушин Павел Степанович

Мать ребёнка: Первушина Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серафима Степановна

Мать ребёнка: Первушина Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Людмила Степановна

Мать ребёнка: Первушина Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чихвариани Глафира Степановна

Мать ребёнка: Первушина Александра Никифоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анфиса Степановна

Мать ребёнка: Первушина Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Талыкова Мария Степановна

Мать ребёнка: Первушина Александра Никифоровна

Смерть
15.04.1880
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