Первушин Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти15.04.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
09.11.1864
Рождение ребёнка
25.06.1870
Сын: Первушин Павел Степанович
Мать ребёнка: Первушина Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серафима Степановна
Мать ребёнка: Первушина Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Людмила Степановна
Мать ребёнка: Первушина Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чихвариани Глафира Степановна
Мать ребёнка: Первушина Александра Никифоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анфиса Степановна
Мать ребёнка: Первушина Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Талыкова Мария Степановна
Мать ребёнка: Первушина Александра Никифоровна
Смерть
15.04.1880