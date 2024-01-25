Костыгова (Кузнецов) 1 Сестра Анисья (Оня) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костыгова (Кузнецов) 1 Сестра Анисья (Оня)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Тимофей

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Отец ребёнка: ?

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