Сентемова Феодора Фокиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиПосле 1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1783 ст.
Сын: Сентемов Влас Иванов
Отец ребёнка: Сентемов Иван Потапов
Рождение ребёнка
29.01.1784 ст.
Отец ребёнка: Сентемов Иван Потапов
Рождение ребёнка
03.11.1784 ст.
Отец ребёнка: Сентемов Иван Потапов
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Дария Иванова
Отец ребёнка: Сентемов Иван Потапов
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Сентемов Лавр Иванов
Отец ребёнка: Сентемов Иван Потапов
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Ефимия Иванова
Отец ребёнка: Сентемов Иван Потапов
Рождение ребёнка
Около 1791
Отец ребёнка: Сентемов Иван Потапов
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Сентемов Кондратий Иванов
Отец ребёнка: Сентемов Иван Потапов
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Сентемов Иван Потапов
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Сентемов Кондратий (мл) Иванов
Отец ребёнка: Сентемов Иван Потапов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1802