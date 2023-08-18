Сентемова Феодора Фокиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сентемова Феодора Фокиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

После 1802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1763 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1783 ст.

Сын: Сентемов Влас Иванов

Отец ребёнка: Сентемов Иван Потапов

Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.01.1784 ст.

Сын: Сентемов Игнатий Иванов

Отец ребёнка: Сентемов Иван Потапов

Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.11.1784 ст.

Сын: Сентемов Иосиф Иванов

Отец ребёнка: Сентемов Иван Потапов

Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Дария Иванова

Отец ребёнка: Сентемов Иван Потапов

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Сентемов Лавр Иванов

Отец ребёнка: Сентемов Иван Потапов

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Ефимия Иванова

Отец ребёнка: Сентемов Иван Потапов

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Сентемов Гавриил Иванов

Отец ребёнка: Сентемов Иван Потапов

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Сентемов Кондратий Иванов

Отец ребёнка: Сентемов Иван Потапов

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Сентемов Иван Потапов

Филинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Сентемов Кондратий (мл) Иванов

Отец ребёнка: Сентемов Иван Потапов

Филинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сентемов Иван Потапов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Филинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1802
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