Благинин Дмитрей Федоров
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти26.04.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Рождение ребёнка
1870
Сын: Благинин Михайло Дмитриев
Мать ребёнка: Благинина Катерина Яковлева
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Благинина Катерина Яковлева
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Оглоблина Евдокия Дмитриева
Мать ребёнка: Благинина Катерина Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Мастер на Стеклоделательной фабрике стеклянной посуды
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.04.1922