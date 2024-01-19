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Благинин Дмитрей Федоров

Место рождения

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

26.04.1922

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Благинин Федор Моисеев

Мать: Благинина Авдотья Самойлова

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Благинин Михайло Дмитриев

Мать ребёнка: Благинина Катерина Яковлева

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Благинин Федор Дмитриев

Мать ребёнка: Благинина Катерина Яковлева

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Оглоблина Евдокия Дмитриева

Мать ребёнка: Благинина Катерина Яковлева

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благинина Катерина Яковлева

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Работа или профессия
Неизвестно
Мастер на Стеклоделательной фабрике стеклянной посуды
Место жительства
Неизвестно
Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Смерть
26.04.1922
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