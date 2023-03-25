Шамсыбану Сейфутдинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШамсыбану Сейфутдинова

Шамсыбану Сейфутдинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Бибимуфариха Курбангалиева

Отец ребёнка: Курбангали Фейзуллин

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Бадрисафа Курбангалиева

Отец ребёнка: Курбангали Фейзуллин

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857

Сын: Арыслангали Курбангалиев

Отец ребёнка: Курбангали Фейзуллин

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбангали Фейзуллин

Смерть
После 1858
Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close