Шамсыбану Сейфутдинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Бибимуфариха Курбангалиева
Отец ребёнка: Курбангали Фейзуллин
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Бадрисафа Курбангалиева
Отец ребёнка: Курбангали Фейзуллин
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Курбангали Фейзуллин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курбангали Фейзуллин
Смерть
После 1858