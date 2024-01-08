Никитин (Никитников) Исак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин (Никитников) Исак

Место рождения

д. Старое Усолье, Устюжский уезд

Дата рождения

До 1627

Дата смерти

После 1645

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1627

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Старое Усолье, Устюжский уезд
Рождение ребёнка
До 1645

Сын: Никитин (никитников) Степан Исакович

Мать ребёнка: не указана

д. Старое Усолье, Устюжский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
д. Старое Усолье, Устюжский уезд
Смерть
После 1645
д. Старое Усолье, Устюжский уезд
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