Никитин (Никитников) Исак
Место рожденияд. Старое Усолье, Устюжский уезд
Дата рожденияДо 1627
Дата смертиПосле 1645
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1627
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Старое Усолье, Устюжский уезд
Рождение ребёнка
До 1645
Сын: Никитин (никитников) Степан Исакович
Мать ребёнка: не указана
д. Старое Усолье, Устюжский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
д. Старое Усолье, Устюжский уезд
Смерть
После 1645
д. Старое Усолье, Устюжский уезд