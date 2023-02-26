Павел Самсонов
Место рожденияд.Шавуры Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1803
Дата смерти08.01.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Самсон Харитонов
Мать: ?
д.Шавуры Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.10.1820
Жена: Ульяна Матвеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.10.1821
Дочь: Параскева Павлова
Мать ребёнка: Ульяна Матвеева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1832
Сын: Яков Павлов
Мать ребёнка: Ульяна Матвеева
Рождение ребёнка
05.04.1835
Дочь: Ирина Павлова
Мать ребёнка: Ульяна Матвеева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1839
Дочь: Ефимия Павлова
Мать ребёнка: Ульяна Матвеева
Смерть
08.01.1876
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.