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Павел Самсонов

Место рождения

д.Шавуры Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1803

Дата смерти

08.01.1876

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Самсон Харитонов

Мать: ?

д.Шавуры Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.10.1820

Жена: Ульяна Матвеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.10.1821

Дочь: Параскева Павлова

Мать ребёнка: Ульяна Матвеева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1832

Сын: Яков Павлов

Мать ребёнка: Ульяна Матвеева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.04.1835

Дочь: Ирина Павлова

Мать ребёнка: Ульяна Матвеева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1839

Дочь: Ефимия Павлова

Мать ребёнка: Ульяна Матвеева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
08.01.1876
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
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