Бондарева (Красникова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева (Красникова) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

19.07.1976

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Красников Андрей Григорьевич

Мать: Красникова Александра Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Васильевна

Отец ребёнка: Бондарев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Бондарев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Бондарев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Василий

Смерть
19.07.1976
Петропавловская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
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