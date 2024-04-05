Бондарева (Красникова) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти19.07.1976
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Васильевна
Отец ребёнка: Бондарев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондарев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Бондарев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Бондарев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бондарев Василий
Смерть
19.07.1976
Петропавловская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край