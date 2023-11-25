Новожилова Любовь Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилова Любовь Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Около 1926

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Новожилов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Новожилов Михаил Григорьевич

Серга, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Новожилов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Новожилов Михаил Григорьевич

Серга, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Новожилов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Новожилов Михаил Григорьевич

Серга, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
09.11.1891 ст.

Сын: Новожилов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Новожилов Михаил Григорьевич

Серга, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новожилов Михаил Григорьевич

Смерть
Около 1926
Серга, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
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