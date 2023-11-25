Новожилова Любовь Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиОколо 1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Новожилов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Новожилов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Новожилов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Новожилов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Новожилов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Новожилов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
09.11.1891 ст.
Сын: Новожилов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Новожилов Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1926