Павел Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел Трофимович

Место рождения

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1654

Дата смерти

01.04.1734 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1654

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1694

Сын: Степан Павлович

Мать ребёнка: не указана

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1703

Сын: Василий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Павловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.04.1734 ст.
Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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