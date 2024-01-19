Павел Трофимович
Место рождения
Дата рождения1654
Дата смерти01.04.1734 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1654
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1694
Сын: Степан Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1703
Сын: Василий Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Павловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.04.1734 ст.