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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Виталий
Отец ребёнка: Иванов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Андрей
Отец ребёнка: Иванов Иван
прибалтика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Олег
Отец ребёнка: Иванов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Иван