Иванов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Иван

Мать: ...

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Виталий

Мать ребёнка: ...

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Андрей

Мать ребёнка: ...

прибалтика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Олег

Мать ребёнка: ...

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ...

Смерть
Неизвестно
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