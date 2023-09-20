Иванов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Иван
Мать: ...
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Виталий
Мать ребёнка: ...
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Андрей
Мать ребёнка: ...
прибалтика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Олег
Мать ребёнка: ...
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ...
Смерть
Неизвестно