Панюшкин Егор (Георгий) Никитович
Место рождения
Дата рождения29.03.1909 ст.
Дата смерти15.10.1944
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1909 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панюшкина Анисия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панюшкина Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панюшкина Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панюшкина Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.10.1944
Юхнов, Юхновский муниципальный район, Калужская область