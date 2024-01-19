Панюшкин Егор (Георгий) Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панюшкин Егор (Георгий) Никитович

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Место рождения

Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния

Дата рождения

29.03.1909 ст.

Дата смерти

15.10.1944

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1909 ст.

Отец: Панюшкин Никита Семёнович

Мать: Панюшкина Варвара Ермолаевна

Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панюшкина Анисия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панюшкина Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панюшкина Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панюшкина Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панюшкина Анисия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.10.1944
Юхнов, Юхновский муниципальный район, Калужская область
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