Ремшуев Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремшуев Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Сын: Ремшуев Асон Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Ремшуев Филипп Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Ремшуев Никифор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Ремшуев Леонтий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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