Vondrášek František — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vondrášek František

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Vondrášek Jan

Мать: Vondrášek Eleonora

Смерть
1981
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