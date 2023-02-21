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Vondrášek František
Vondrášek František
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1913
Дата смерти
1981
Пол
Мужской
Отец
Vondrášek Jan
1874 г.р.
Мать
Vondrášek (Dvořáková) Eleonora
1874 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец:
Vondrášek Jan
Мать:
Vondrášek Eleonora
Смерть
1981
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