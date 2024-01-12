Трофимов Николай Никтополеонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Николай Никтополеонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофимов Никтополеон Трофимович

Мать: Трофимова Валентина Гурьевна

Рождение ребёнка
15.12.1982

Сын: Трофимов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Трофимова Светлана Витальевна

Рождение ребёнка
06.12.1983

Дочь: Трофимова Альбина Николаевна

Мать ребёнка: Трофимова Светлана Витальевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трофимова Светлана Витальевна

Смерть
Неизвестно
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