Трофимов Николай Никтополеонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1982
Сын: Трофимов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Трофимова Светлана Витальевна
Рождение ребёнка
06.12.1983
Дочь: Трофимова Альбина Николаевна
Мать ребёнка: Трофимова Светлана Витальевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Трофимова Светлана Витальевна
Смерть
Неизвестно