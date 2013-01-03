Трофимова Светлана Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова Светлана Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1960

Дата смерти

03.01.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1982 г.р.
1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1982

Сын: Трофимов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Трофимов Николай Никтополеонович

Рождение ребёнка
06.12.1983

Дочь: Трофимова Альбина Николаевна

Отец ребёнка: Трофимов Николай Никтополеонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трофимов Николай Никтополеонович

Смерть
03.01.2013
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