Трофимова Светлана Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1960
Дата смерти03.01.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1982
Сын: Трофимов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Трофимов Николай Никтополеонович
Рождение ребёнка
06.12.1983
Дочь: Трофимова Альбина Николаевна
Отец ребёнка: Трофимов Николай Никтополеонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трофимов Николай Никтополеонович
Смерть
03.01.2013