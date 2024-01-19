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Яким Спиридонов

Место рождения

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1827

Дата смерти

До 1862

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Спиридон Иванов

Мать: Матрона Яковлева

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1853

Сын: Игнатий Якимов

Мать ребёнка: Мелания Алексеева

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1859

Сын: Василий Якимов

Мать ребёнка: Мария Васильева

Рождение ребёнка
1859

Сын: Дмитрий Якимов

Мать ребёнка: Мария Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелания Алексеева

Смерть
До 1862
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