Яким Спиридонов
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиДо 1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Спиридон Иванов
Мать: Матрона Яковлева
Рождение ребёнка
1853
Сын: Игнатий Якимов
Мать ребёнка: Мелания Алексеева
Рождение ребёнка
1859
Сын: Василий Якимов
Мать ребёнка: Мария Васильева
Рождение ребёнка
1859
Сын: Дмитрий Якимов
Мать ребёнка: Мария Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелания Алексеева
Смерть
До 1862