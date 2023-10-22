Кормилкин Константин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кормилкин Константин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

20.02.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
20.02.1943
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