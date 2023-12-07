Завиславский Николай Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завиславский Николай Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1947

Дата смерти

22.10.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1972

Сын: Завиславский Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Завиславская Ольга Федоровна

Сухой Лог, Сухой Лог, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.05.1982

Сын: Завиславский Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Завиславская Ольга Федоровна

Сухой Лог, Сухой Лог, Свердловская область
Смерть
22.10.1994
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