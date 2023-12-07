Завиславский Николай Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1947
Дата смерти22.10.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1972
Сын: Завиславский Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Завиславская Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
16.05.1982
Сын: Завиславский Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Завиславская Ольга Федоровна
Смерть
22.10.1994