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Вологина Параскева Якимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

17.04.1842

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Вологин Иван Петрович

Отец ребёнка: Вологин Пётр Федотович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Вологин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Вологин Пётр Федотович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Вологин Герасим Петрович

Отец ребёнка: Вологин Пётр Федотович

Рождение ребёнка
10.05.1838

Сын: Вологин Николай Петрович

Отец ребёнка: Вологин Пётр Федотович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.08.1839

Сын: Вологин Андрей Петрович

Отец ребёнка: Вологин Пётр Федотович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.03.1841

Дочь: Федосья Петрова

Отец ребёнка: Вологин Пётр Федотович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Вологин Федот Петрович

Отец ребёнка: Вологин Пётр Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вологин Пётр Федотович

Смерть
17.04.1842
Причина смерти: Удушье
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