Вологина Параскева Якимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти17.04.1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Вологин Пётр Федотович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Вологин Пётр Федотович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Вологин Пётр Федотович
Рождение ребёнка
10.05.1838
Отец ребёнка: Вологин Пётр Федотович
Рождение ребёнка
12.08.1839
Отец ребёнка: Вологин Пётр Федотович
Рождение ребёнка
01.03.1841
Дочь: Федосья Петрова
Отец ребёнка: Вологин Пётр Федотович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Вологин Пётр Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.04.1842
Причина смерти: Удушье