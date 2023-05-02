Тазетдинов Сабир Шайдуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти1986
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Тазетдинов Шайдулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Тазетдинова Галиябаню Сабировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1956
Сын: Тазетдинов Ринат Сабирович
Мать ребёнка: Тазетдинова Бибизиян Камалетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тазетдинова Галия Сабировна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1986