Тазетдинов Сабир Шайдуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тазетдинов Сабир Шайдуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Тазетдинов Шайдулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Тазетдинова Галиябаню Сабировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1956

Сын: Тазетдинов Ринат Сабирович

Мать ребёнка: Тазетдинова Бибизиян Камалетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тазетдинова Галия Сабировна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1986
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