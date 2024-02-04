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Рыжова Ольга Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1880 ст.

Сын: Рыжов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Рыжов Михаил Петров

Ачакасы, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.08.1882 ст.

Сын: Рыжов Николай Михайлов

Отец ребёнка: Рыжов Михаил Петров

Рождение ребёнка
10.01.1885 ст.

Сын: Рыжов Аркадий Михайлов

Отец ребёнка: Рыжов Михаил Петров

Рождение ребёнка
21.05.1895 ст.

Сын: Рыжов Константин Михайлов

Отец ребёнка: Рыжов Михаил Петров

Шихабылово, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
29.05.1897 ст.

Сын: Рыжов Валериан Михайлов

Отец ребёнка: Рыжов Михаил Петров

Шихабылово, Урмарский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов Михаил Петров

Смерть
Неизвестно
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