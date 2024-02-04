Рыжова Ольга Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1880 ст.
Сын: Рыжов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Рыжов Михаил Петров
Ачакасы, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.08.1882 ст.
Отец ребёнка: Рыжов Михаил Петров
Рождение ребёнка
10.01.1885 ст.
Отец ребёнка: Рыжов Михаил Петров
Рождение ребёнка
21.05.1895 ст.
Сын: Рыжов Константин Михайлов
Отец ребёнка: Рыжов Михаил Петров
Рождение ребёнка
29.05.1897 ст.
Отец ребёнка: Рыжов Михаил Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыжов Михаил Петров
Смерть
Неизвестно