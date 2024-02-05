Рыжов Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения02.11.1880 ст.
Дата смерти22.05.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1880 ст.
Отец: Рыжов Михаил Петров
Бракосочетание
06.02.1908
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
03.12.1908
Сын: Рыжов Иринарх Александрович
Мать ребёнка: Санчугова Серафима Александровна
Рождение ребёнка
12.08.1916
Сын: Рыжов Александр Александрович
Мать ребёнка: Санчугова Серафима Александровна
Рождение ребёнка
28.04.1919
Сын: Рыжов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Санчугова Серафима Александровна
Смерть
22.05.1945