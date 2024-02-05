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Рыжов Александр Михайлович

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Место рождения

Ачакасы, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

02.11.1880 ст.

Дата смерти

22.05.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1880 ст.

Отец: Рыжов Михаил Петров

Мать: Рыжова Ольга Александрова

Ачакасы, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
06.02.1908

Жена: Санчугова Серафима Александровна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
03.12.1908

Сын: Рыжов Иринарх Александрович

Мать ребёнка: Санчугова Серафима Александровна

Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.08.1916

Сын: Рыжов Александр Александрович

Мать ребёнка: Санчугова Серафима Александровна

Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
28.04.1919

Сын: Рыжов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Санчугова Серафима Александровна

Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
22.05.1945
Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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