Саутина (Гераскина) Акилина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саутина (Гераскина) Акилина Егоровна

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Гераскин Георгий (Егор) Петрович

Мать: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1899

Муж: Саутин Филипп Ионович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Саутина Екатерина Филипповна

Отец ребёнка: Саутин Филипп Ионович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Саутин Пётр Филиппович

Отец ребёнка: Саутин Филипп Ионович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Саутин Иван Филиппович

Отец ребёнка: Саутин Филипп Ионович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Саутина Параскева Филипповна

Отец ребёнка: Саутин Филипп Ионович

Смерть
Неизвестно

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