Саутина (Гераскина) Акилина Егоровна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Гераскин Георгий (Егор) Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
1899
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Саутина Екатерина Филипповна
Отец ребёнка: Саутин Филипп Ионович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Саутин Филипп Ионович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Саутин Филипп Ионович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Саутина Параскева Филипповна
Отец ребёнка: Саутин Филипп Ионович
Смерть
Неизвестно